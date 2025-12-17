проект

Почему цистит часто развивается после секса, рассказал врач

Уролог Королев: цистит после секса может быть следствием аллергии или травмы

HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Иногда цистит может возникать после защищенного полового акта. Это может быть связано с травматизацией, аллергией или плохой гигиеной, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

«При интенсивных или длительных актах слизистая может быть травмирована, или имеет место недостаточная гигиена половых органов обоих партнеров, или свою лепту внесло использование контрацептивов с раздражающими компонентами. Но причина всегда – бактерии, а все вышеперечисленное – предрасполагающие факторы. На коже любого человека, даже очень чистоплотного, обитает множество кишечных палочек. Однако их количество недостаточно для развития воспаления. Но если эти бактерии попадают на ослабленную среду, например, из-за аллергии на презерватив, то риск воспаления значительно возрастает», – объяснил врач.

По его словам, в большинстве случаев к развитию острого цистита приводит жизнедеятельность бактерий: кишечной палочки (Еschеrichia coli) в 70–95% случаев, реже стафилококка (Staphylococcus spp.), клебсиеллы (Klеbsiеlla pnеumoniaе) или протеи (Protеus mirabilis).

«В основном цистит возникает на фоне каких-то внешних воздействий, причем чаще его диагностируют у женщин. Около 60% женщин старше подросткового возраста хоть раз сталкивались с такими симптомами, у мужчин они встречаются в 8 раз реже. Это связано с особенностями анатомии, в том числе с большей шириной и меньшей длиной женского мочеиспускательного канала. Соответственно, у инфекции больше шансов добраться до мочевого пузыря», – заключил врач.

