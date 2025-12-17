На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные сорвали попытки ВСУ подойти к Купянску

Минобороны: российские артиллеристы не дали противнику приблизиться к Купянску
Министерство обороны РФ

Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали в Харьковской области попытки украинских войск подойти к освобожденному ранее Купянску. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

В военном ведомстве рассказали, что артиллерия 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекла перемещение групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались приблизиться к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

Операторы подразделения войск беспилотных систем, проводя воздушную разведку, обнаружили перемещение мелких групп противника в сторону освобожденного Купянска. Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» открыл огонь по врагу. Наведение на цели и корректировка стрельбы выполнялась с применением разведывательного дрона. Безопасность работы «Мста-С» обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

По словам начальника артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным «Брикс», противник уничтожается на дальних подступах.

15 декабря сообщалось, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами заключенных и бразильцев.

Ранее в группировке войск «Запад» сообщили о взятии под контроль Купянска.

