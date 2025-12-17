На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе повреждено предприятие из-за атаки БПЛА

В Ростовской области частное предприятие получило повреждения из-за атаки БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области, в результате которой частное предприятие получило повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. По словам чиновника, никто не пострадал.

Слюсарь также заявил, что имущество частного предприятия было повреждено в станице Николаевская Константиновского района. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.

Ночью 17 декабря Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края раздались взрывы. По словам очевидцев, атака беспилотников началась около 00:45 мск. В разных частях района были видны вспышки в небе. В одном из городов произошел пожар. Всего прогремело около 10 взрывов.

Также стало известно, что в пригороде Ейска Краснодарского края были слышны взрывы.

Ранее ВСУ атаковали нефтехимический завод в Башкирии.

