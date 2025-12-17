На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет стоить доллар в первой половине 2026 года

Аналитик Васильев: доллар будет стоить около 80 руб. в первом полугодии 2026 года
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии рубль останется крепким, а доллар будет стоить около 80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Мы считаем, что риски скачка доллара выше 90 рублей в начале 2026 года низкие. Субъективная вероятность этого сценария — 5–10%. С начала этого года доллар ослаб к рублю на 24%, снизившись с отметки 102 до 77 рублей за доллар. Это произошло несмотря на снижение нефтяных цен Brent с начала года на 17%, до $62 за баррель. Поддержку рублю оказали профицит торгового баланса, высокая ключевая ставка и низкий спрос на валюту (для закупки импорта, оттока капитала и погашения внешних долгов). Мы полагаем, что эти факторы останутся и в начале 2026 года», — отметил Васильев.

Он допустил, что по мере замедления инфляции Банк России продолжит снижать ключевую ставку по 50 базисных пунктов в квартал, до 14% к концу 2026 года.

Ключевая ставка хотя и снизится, но останется высокой в реальном выражении и это продолжит оказывать поддержку рублю, констатировал аналитик. В свои прогнозы на 2026 год он закладывает среднюю цену на нефть Brent в $63 за баррель (в этом году — $69 за баррель).

По оценке Васильева, продажи валюты из резервов от ЦБ и Минфина в рамках бюджетных операций в следующем году снизятся до $22 млрд с $33 млрд в этом году. Поддержка рубля со стороны ставки, бюджетных операций и нефти будет сокращаться, что может привезти к умеренному ослаблению рубля в 2026 году, считает эксперт.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) в свои прогнозы на 2026 год мы закладываем следующие средние курсы рубля:

Январь — март 2026 года: доллар — 80 рублей, юань — 11,3 рубля, евро — 94 рубля;
Апрель — июнь: доллар — 82 рубля, юань — 11,6 рубля, евро — 97 рублей;
Июль — сентябрь: доллар — 85 рублей, юань — 12,1 рубля, евро — 101 рубль;
Октябрь — декабрь 2026 года: доллар — 88 рублей, юань — 12,6 рубля, евро — 105 рублей.

При этом любые улучшения в геополитике, вероятно, приведут к более крепкому курсу рубля, заключил аналитик.

По данным Investing.com, 16 декабря доллар стоил более 79 рублей, евро — 92,8 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,26 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал курс доллара, комфортный для россиян.

Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
