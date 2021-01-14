Twitter объяснил причину блокировки аккаунта вакцины «Спутник V»
Максимс Краюшкинс
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Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» возможной попыткой несанкционированного доступа из США. Об этом сообщается в разблокированном аккаунте вакцины.
«Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США», — говорится в сообщении.
Ранее Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Авторы аккаунта призвали подписчиков обратиться в Twitter с просьбой разблокировать страницу.
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