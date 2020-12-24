Пользователи соцсети лайкали мемы с коронавирусом в пять раз чаще других

Пользователи соцсети «Одноклассники» чаще реагируют на мемы, посвященные пандемии коронавируса, чем на мемы на другие темы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии образования.

Так, специалисты установили, что пользователи соцсети в пять раз чаще лайкают картинки, содержащие контекст с коронавирусом.

Эксперты проанализировали свыше четырех тыс. мемов и реакции россиян на них.

Исследование также установило, что мемы про коронавирус составляют пятую часть от общего количества смешных картинок.

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