Закон о блокировке соцсетями запрещенного контента принят Госдумой

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Об этом сообщает ТАСС.

Он начнет действовать с 1 февраля 2021 года.

Согласно документу, соцсети должны будут проверять размещаемый контент, выявлять незаконную информацию и блокировать соответствующие посты. Это порнографические материалы с несовершеннолетними, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и употребления наркотиков, способы совершения суицида и призывы в нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Также соцсети будут обязаны удалять контент, оскорбляющий человеческое достоинство, затрагивающий общественную нравственность, а также выказывающий неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти. Речь также идет о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Также законопроект утверждает в законодательстве понятие «социальная сеть».

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