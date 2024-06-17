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Адвокат Успенской прокомментировала отклонение иска против Киркорова

Адвокат Успенской Сенина сообщила, что иск против Киркорова передан в другой суд

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила в беседе с kp.ru, что сторона певицы не остановится после отклонения иска против Филиппа Киркорова.

По словам Сениной, их иск передали в другой суд из-за ответчиков. Изначально команда артистки подала в суд по местонахождению канала МУЗ-ТВ, в интервью с которым негативно высказался об Успенской. Речь идет об интервью певца, в рамках которого тот называл Успенскую «попрошайкой» и заявил, что коллега «клянчила шмотки» у него.

В итоге судья решила передать иск по месту жительства артиста, так как сам канал удалил публикацию, не дожидаясь суда.

«Киркоров — нет, идем в суд по его месту жительства. Поэтому все впереди», — заявила адвокат.

Сенина уточнила, что на данный момент Успенская не имеет претензий к МУЗ-ТВ. Артистка намерена судиться с Киркоровым до конца.

«Как и ранее, наша сторона считает, что это просто неприемлемые разбирательства, и их надо прекращать. К сожалению, есть такие склочные «коллеги», которые действуют исключительно в интересах собственного кармана и хайпа, во вред своим клиентам», — заявила Сенина.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова. К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации.

14 июня Басманный районный суд Москвы вернул Успенской иск, который певица подала против Филиппа Киркорова.

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