Сестра Фриске ответила хейтерам после выступления на премии

Блогерша Наталья Фриске призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ожидала негатива после ее выступления на премии МУЗ-ТВ.

Фриске уточнила, что привыкла к хейтерам, так как слышит подобную реакцию всю свою жизнь. Она предложила недоброжелателям продолжать ее критиковать, если им «станет от этого легче». Блогерша пошутила, что ее насмешили комментарии, где сравнивают ее выступления и старые концерты ее сестры. Некоторые недоброжелатели заявили, что в роликах Жанна выглядит моложе своей младшей сестры.

«Але, где мозги? Время-то идет, ясное дело, что я буду становиться с каждым годом старше. Еще бы взяли видео с ее первых выступлений, где ей 20 (лет)», — возмутилась блогерша.

Фриске также заявила, что сама вправе решать, выступать ей или нет. Также она считает, что может петь песни своей сестры. При этом блогерша уточнила, что не делает этого. Она опровергла, что зарабатывает на творчестве Жанны.

«Я могу спеть песню в караоке. Или же на свадьбе у друзей! Но уж точно по корпоративам не катаюсь и не зарабатываю на этом!» — заключила Фриске.

Ранее продюсер назвал причину популярности Фриске.