Финансист спрогнозировал курс юаня на эту неделю

Курс юаня на этой неделе приблизится к 12 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в паре с юанем после стартовой просадки быстро восстановился и торгуется в умеренном плюсе. Пара CNY/RUB угрожает выйти вниз из треугольника консолидации, в котором она с пятницы совершала разнонаправленные движения с постепенным уменьшением их амплитуды. Нижняя граница этого треугольника находится на минимуме предыдущей сессии 12,11 руб., который был сегодня обновлен, после чего снижение юаня к рублю ускорилось», — сказал финансист.

По его словам, укреплению рубля может способствовать фактор налогового периода в России — с приближением к пику фискальных платежей 28 июня все больше экспортеров продают иностранную валюту.

По данным Мосбиржи на 15:09 мск 17 июня, юань стоит 12,085 руб. Курс китайской валюты опускался до 12,0655 руб. в ходе торгов и поднимался до 12,178 руб. к этому времени.

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и посредника в сделках на ее валютных торгах — Национального клирингового центра. Американским компаниям запрещены любые сделки с ними. После этого биржа прекратила торги долларом и евро. К чему приведет такая ситуация — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов предрек появление черного рынка валюты в России.