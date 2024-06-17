В Бенилюксе продали права на бренды водки «Московская» и «Столичная»

Компания Spirits International приобрела на аукционе права на использование двух брендов водки — «Московская» и «Столичная» — в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Об этом сообщает РИА Новости.

Сделка включала передачу Spirits International прав на использование целого пакета алкогольных брендов, включая два бренда российской водки. Стоимость сделки составила €1,6 млн.

Продажу лота инициировала компания Equilibristen Baillifs. Помимо Spirits International, за использование пакета брендов на аукционе боролись еще два участника, однако их цена оказалась ниже. Spirits International входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.

До этого сообщалось, что темпы роста продаж российской водки в 2023 году значительно выросли. При этом продажи «Белой березки», «Царской», «Хаски», «Архангельской» и «Деревеньки» стали рекордными, превысив уровень 2019 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и конька.