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ВСУ получат «танк-Франкештейн» от Германии

В Rheinmetall сообщили, что ВСУ получат танк-Франкенштейн

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Mindaugas Kulbis/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от ФРГ «танк-Франкенштейн», который будет предназначен для поражения беспилотников и ракет ВС РФ. Об этом в беседе с Bild заявил глава отдела наземных систем оборонной компании Rheinmetall.

«Все еще существует много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger (система предназначена для обеспечения противовоздушной обороны механизированных подразделений - прим. ред.) с автоматической пушкой калибра 35 миллиметров», — отметил он.

13 июня боец Вооруженных сил РФ уничтожил американский танк Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дрона. Сначала солдат решил, что подбил немецкий танк Leopard, однако выяснилось, что это Abrams.

12 июня герой России, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков заявил, что танки Abrams и Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины и становятся легкой целью.

Ранее FPV-дроны спецназа группировки «Центр» уничтожили более 100 единиц техники ВСУ.

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