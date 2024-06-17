Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ рассказали о сбитых за неделю украинских дронах в ДНР

ФСБ: над городами ДНР за неделю перехватили более 180 украинских дронов

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

За неделю спецслужбы перехватили более 186 украинских беспилотников над городами Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР, пишет РИА Новости.

Так, по данным ведомства, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой. Среди гражданского населения потерь не зафиксировали. Также в ФСБ добавили, что местная инфраструктура не пострадала.

Управление ФСБ отметило, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка подавили четыре беспилотника, которые переносили самодельные взрывные устройства (СВУ) к противотанковым гранатометам.

Взрывотехники ФСБ с помощью специальных средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы, заключили в ведомстве.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос рассказал, что российские средства РЭБ нейтрализуют беспилотники Вооруженных сил Украины. По его словам, значительное число украинских дронов в зоне боевых действий не могут выполнить поставленные задачи.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами