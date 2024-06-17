В ФСБ рассказали о сбитых за неделю украинских дронах в ДНР

За неделю спецслужбы перехватили более 186 украинских беспилотников над городами Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР, пишет РИА Новости.

Так, по данным ведомства, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой. Среди гражданского населения потерь не зафиксировали. Также в ФСБ добавили, что местная инфраструктура не пострадала.

Управление ФСБ отметило, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка подавили четыре беспилотника, которые переносили самодельные взрывные устройства (СВУ) к противотанковым гранатометам.

Взрывотехники ФСБ с помощью специальных средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы, заключили в ведомстве.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос рассказал, что российские средства РЭБ нейтрализуют беспилотники Вооруженных сил Украины. По его словам, значительное число украинских дронов в зоне боевых действий не могут выполнить поставленные задачи.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.