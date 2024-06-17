Андрей Воробьев рассказал Путину о развитии Московской области

В Московской области реализуется отдельная большая программа модернизации ЖКХ. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, программа предполагает значительную модернизацию в течение пяти лет сети водоснабжения и котельных.

«Это коснется порядка 60% населения, то есть это большая программа и регионального бюджета, и концессий – в основном это «Газпром». И федеральная программа нам также здесь помогает», — отметил он.

Также в ходе встречи губернатор проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона.

«Мы практически достроили детский госпиталь, который вы в свое время поддержали. В июле будем готовы к открытию. И здесь же, за этим столом, вы поддержали еще одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе, это восточное направление, тысячекоечную. Ее мы должны сдать в конце 2027-го – начале 2028 года», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья уточнил, что самым большим запросом жителей региона стала первичная помощь. По его словам, именно поэтому поликлиники ремонтируются и строятся.

«Большой запрос и на форму, когда оборудование существует, когда стены радуют, ну и, конечно, врачей, целая программа по привлечению врачей. Вы знаете, что эта тема очень актуальна во всех регионах, в Подмосковье в частности, поэтому делаем заметные стимулирующие выплаты особенно тем, кто идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты – на вес золота сегодня», — добавил губернатор.

При этом Воробьев отметил, что в регионе уделяют особое внимание семьям участников СВО. По его словам, предусмотрен целый блок мероприятий.

«На новых территориях мы также участвуем. По вашему распоряжению регионы России вносят свою лепту. У нас – Новоазовский и Тельмановский районы Донецкой области. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады – все то, что важно для жизни», — сказал он.