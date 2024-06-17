Украинский офицер оценил ход мобилизации заключенных в ВСУ

Командир второго батальона 3-й ОДШБр (бывший полк «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)) Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук рассказал о мобилизации заключенных в ВСУ. Своим мнением офицер поделился с украинскими СМИ.

Кухарчук заявил, что заключенных будут направлять сразу в действующие подразделения, а не для формирования отдельных батальонов и бригад.

«Если отдельные подразделения формировать, то это штрафбат. И это очень плохая история. Последствия будут такие, что это отобьет желание дальше идти мобилизоваться другим заключенным», — считает Кухарчук.

Комбат признал, что в ВСУ существует серьезная нехватка личного состава, однако по проекту мобилизации, заключенные не смогут составлять более 20% численности подразделения. Это было сделано, как заявил Кухарчук, для того, чтобы избежать дополнительных проблем с новым личным составом.

До этого стало известно, что на службу в украинскую армию поступили почти три тысячи осужденных.

Ранее в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе.