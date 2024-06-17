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Двухлетний мальчик съел крысиный яд в Волгограде

«V1»: в Волгограде ребенок госпитализирован с отравлением крысиным ядом

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FotograFFF/Shutterstock

Во Фроловском районе Волгограда двухлетний ребенок попал в реанимацию, отравившись дома крысиным ядом. Об этом сообщает портал «V1».

Двухлетнего мальчика доставили в больницу с признаками острого отравления. Как сообщили его родители, ребенок нашел в квартире крысиный яд и успел проглотить опасное вещество. Мальчику стало плохо, семья обратилась за экстренной медицинской помощью.

«Состояние юного пациента стабильное, средней степени тяжести, проходит лечение в детском токсикологическом отделении 25-й больницы», — сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге четырехлетний мальчик проглотил батарейки во время игр с фонариком и попал в больницу. Инцидент произошел 14 июня на Васильевском острове. По словам отца ребенка, мальчик играл с фонариком, у которого сломалась крышка от отсека с батарейками. Малолетний по недосмотру родителей смог вытащить их из устройства и проглотил. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у него в желудке три батарейки, провели все необходимые процедуры и отпустили мальчика домой. Отмечается, что во время обследования ожогов у малолетнего не обнаружили.

Ранее двухмесячный ребенок проглотил булавку и попал в больницу в Подмосковье.

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