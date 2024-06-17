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Пашинян допустил проведение референдума об обмене территориями с Азербайджаном

Пашинян: Ереван может провести референдум об обмене территориями с Баку

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Илья Питалев/РИА Новости

Армянская сторона не исключает проведение референдума, если во время делимитации границы с Азербайджаном встанет вопрос о том, чтобы обменяться территориями. Об этом во время визита в село Шинуайр заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«Может быть ситуация, когда можно отдать 100 кв. м здесь и получить 100 кв. м там. В таком случае мы не будем ничего решать. Необходимо провести референдум, решать будете вы», — сообщил Пашинян жителям села.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и передачи Азербайджану нескольких приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступил премьер-министр страны, начались столкновения между полицией и протестующими. Участники акции пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

Ранее Пашинян рассказал, после чего правительство Армении может уйти в отставку.

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