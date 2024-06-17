Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ольга Зарубина раскрыла размер своей пенсии

Певица Ольга Зарубина сообщила, что получает около 23 тысяч рублей пенсии

close
100%
olgazarubina.off/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Ольга Зарубина сообщила в беседе с aif.ru, что получает около 23 тысяч рублей пенсии.

Зарубина уточнила, что сейчас практически каждый деятель культуры на пенсии получает подобную сумму, если у него нет звания заслуженного или народного артиста. При этом певица уверена, что невозможно прожить на такие деньги. По ее словам, с таким доходом приходится работать.

«Чтобы артисту получать доплату в 30 тысяч, введенную властями столицы, нужно получить звание. Но я даже не стала пробовать этого добиться. Там, говорят, сейчас нужно много бумаг собрать. В общем, нудятина, бюрократия — даже не хочу начинать. Вполне возможно, что столько усилий потратишь и в итоге не дадут», — отметила исполнительница.

Зарубина заявила, что раньше певец Иосиф Кобзон помогал своим коллегам получить звание заслуженного артиста. Сейчас же, как отметила исполнительница, деятели культуры занимаются этим сами.

Зарубина рассказала, что продолжает гастролировать, но нечасто. По словам певицы, на днях она записала две песни. Одну из них артистка спела с коллегой из Италии Ренато Мони.

Ранее Лолита вышла в свет в колье за миллион долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами