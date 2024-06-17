В России выставили на продажу спорткар, названный в честь дракона из японских мифов

Спорткар Mitsuoka Orochi, который считают одним из самых странных автомобилей в мире, выставили на продажу в России. Об этом сообщает «Авто.ру».

Отмечается, что белое купе 2010 года с пробегом 26,2 тыс. км продавец из Владивостока оценил в 21 млн рублей. Orochi с 3,3-литровым двигателем V6 от Toyota выпускался с 2006 по 2014 год.

Выставленный на продажу экземпляр заявлен как единственный в России. Судя по снимкам в объявлении, машина находится в хорошем состоянии.

Названа машина в честь восьмиголового и восьмихвостого дракона из японских мифов.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км.

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

Выставленный на продажу седан красного цвета провел всю жизнь в одних руках. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической трансмиссией. О причинах, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, не сообщается.

Ранее в Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer по низкой цене.