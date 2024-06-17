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Отставной генерал ВСУ признал, что российская РЭБ и дроны превосходят украинские

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил, что российская РЭБ нейтрализует украинские БПЛА

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Администрация Президента Украины

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализуют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос, передает ТАСС.

По его словам, значительное число украинских дронов в зоне боевых действий не могут выполнить поставленные задачи.

«Российская РЭБ мощная, и российские дроны более мощные в своих возможностях противодействовать украинской РЭБ», — сказал Кривонос.

Экс-генерал ВСУ обвинил руководство оборонной промышленности Украины в некомпетентности. Он обратил внимание, что это, прежде всего вопрос качества и гибкости. Он напомнил о мощной бюрократической машине, непрофессионализме и некомпетентности «определенных людей».

По информации отставного военного, на днях ВС РФ за сутки уничтожили более 1,2 тыс. дронов. Он сравнил эту цифру с показателями зимы, когда ВСУ атаковали примерно в 10 раз меньше беспилотников.

«Промышленность РФ стоит на мощном, потоковом выпуске этой продукции», — резюмировал Кривонос.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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