Экс-тренер «Динамо» обвинил Англию в нежелании играть с Сербией

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что сборная Англии сыграла против Сербии на Евро-2024 в экономрежиме.

По его мнению, команда Гарета Саутгейта могла при желании выдать более качественный и яркий футбол.

«Англичане использовали свой шанс, забили и потом стали действовать по счету. Мне показалось, что они просто бросили играть. Но есть впечатление, что потенциал у команды большой, и что она может в любой момент прибавить», — заявил Силкин.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия уступила Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее стали известны составы сборных Украины и Румынии на матч Евро-2024.