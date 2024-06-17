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Российский боец увернулся от атаки беспилотника в упор и попал на видео

Солдат ВС РФ остался жив после шквала шрапнели от взрыва FPV-дрона в упор

Российский боец выжил во время прямой атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как беспилотник подлетел к военному и взорвался. Мужчину накрыл шквал шрапнели, вспахивая землю вокруг, пояснили на канале. Однако бойцу ВС РФ повезло, так как все осколочное поле вражеского дрона-камикадзе целиком прошло мимо него.

До этого военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным «Перец» заявил, что пленный украинский солдат помогал российским бойцам эвакуировать раненого украинского военнослужащего из-под обстрелов Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что после пополнения позиций ВСУ на семь новых солдат российские войска начали атаковать. Один из украинских солдат был взят в плен, другой получил ранения.

Ранее стало известно, что боец ВС РФ 1,5 месяца пил воду из лужи в ожидании эвакуации.

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Операция на Украине
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