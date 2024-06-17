В КЧР дом загорелся после обыска

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске загорелся дом, вероятно принадлежащий бывшему начальнику УМВД по Северо-Кавказскому округу Хусею Узденову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кадры обыска в этом здании 11 июня попали в сеть в связи в сообщениями об обысках по делу о коррупции. Хусея Узденова подозревают в мошенничестве на занимаемом посту.

Огонь в его предполагаемом жилище уже локализован: пожар начался в мангальной зоне и затем перешел на летнюю кухню. Борьба с огнем продолжается.

11 июня в Карачаево-Черкесии силовики задержали группировку, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которая из бюджета похитила около 60 млн руб., направленных на развитие в республике сельского хозяйства.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. У членов группы обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.

Ранее ФСБ показала золотой ТТ фигуранта дела о хищении 60 млн рублей в КЧР.