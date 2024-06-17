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Усманов подал в суд на банк UBS Europe

Основатель USM Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe в Германии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского бизнесмена.

«Суть претензий заключается в том, что в период между 2018 и 2022 гг. банк направил более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений о якобы подозрительных операциях А.Б. Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ (напр., уведомления-предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных, арендных платежах и т.п.)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у банка не было фактов, которые бы указывали на то, что источником происхождения активов клиента является какое-либо преступное деяние.

В пресс-службе Усманова подчеркнули, что UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил о нем ложные утверждения и грубо нарушил общие права личности. Это привело к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации предпринимателя.

Представитель бизнесмена доктор Петер Гаувайлер отметил, что иск против франкфуртского отделения UBS Europe подан в качестве первого шага. Он обратил внимание, что действия UBS вызвали каскад ошибочных решений, принятых Генпрокуратурой Франкфурта и Советом ЕС.

«С учетом этого, а также принимая во внимание урон репутации Усманова и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей по всему миру, последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами»», — предупредил Гаувайлер.

До этого адвокаты Усманова добились возврата документов мюнхенскому футбольному клубу «Бавария», изъятых в рамках дела бизнесмена. Издание Bild отмечало, что правоохранительные органы сделали это, не привлекая внимания — в отличие от обысков в офисах предпринимателя, которые стали достоянием общественности.

А в августе 2023 года Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar в порту Бремена, которой он не владел, а пользовался в качестве арендатора. Обыски миллиардер назвал нарушением его права на неприкосновенность жилища.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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