СМИ: советник Трампа вернулся из Европы из-за приписываемых РФ кибератак

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен якобы из-за кибератак российских хакеров решил прервать поездку в Европу и вернулся в Вашингтон. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Уллиота.

По его словам, О'Брайен возвращается в США «в связи с инцидентом со взломам».

«Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне», — сказал Уллиот.

Как рассказали изданию источники, на заседании рассмотрят кибератаки на Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, Министерство финансов, а также Министерство торговли США.

Отмечается, что возвращение советника Трампа в США должно было состояться в субботу. О'Брайен прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Великобританию, Германию, Италию и Швейцарию были отменены.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что хакеры взломали систему Министерства финансов США, Национального управления по телекоммуникациям и информации, Министерства внутренней безопасности США.

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