Windows 10 представит новую систему апдейтов
Карина Казанцева
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Компьютеры на Windows 10 будут обновляться иначе, пишет Windowslatest со ссылкой на источник близкий к Microsoft.
С 2021 года нововведения будут приходить не только с большими обновлениями.
Windows 10 получит два больших набора обновлений: весной и осенью. Вместе с ними заработает Windows Feature Experience Pack. Также ожидаются такие изменения, как функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.
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