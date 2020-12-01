Windows 10 представит новую систему апдейтов

Компьютеры на Windows 10 будут обновляться иначе, пишет Windowslatest со ссылкой на источник близкий к Microsoft.

С 2021 года нововведения будут приходить не только с большими обновлениями.

Windows 10 получит два больших набора обновлений: весной и осенью. Вместе с ними заработает Windows Feature Experience Pack. Также ожидаются такие изменения, как функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.

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