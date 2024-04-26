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В Польше обещали не лишать защиты украинцев без паспорта

В МВД Польши заявили о введении временной защиты для украинцев без паспорта

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РИА «Новости»

Польша пообещала ввести временную защиту для украинских беженцев, у которых нет или истек срок действия их паспортов. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Марчина Кервинского сообщило украинское издание «Главком».

Кервинский заявил, что Польша найдет способ решить эту проблему.

«Нам нужно поступать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Те, кто без паспортов, будут подлежать временной защите», – заявил Кервинский.

23 апреля стало известно, что украинское консульство в Польше прекратило оказание услуг военнообязанным мужчинам. Причиной этих действий стал новый украинский закон о мобилизации, согласно которому выдача и продление срока действия паспортов невозможны без постановки на воинский учет. В свою очередь, постановка на воинский учет может стать поводом для вручения повестки о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины с обязательством отправки на фронт.

На Украине к призывному возрасту относят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В конце 2023 года количество украинских беженцев в Польше оценивалось в 958 тысяч человек.

Ранее министр обороны Польши заявил о готовности помочь Украине с возвратом мужчин призывного возраста.

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