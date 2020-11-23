Роскомнадзор завел дело против Google из-за запрещенных сайтов

Роскомнадзор возбудил административное дело против американской компании Google LLC. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что Google не исполняет требования российского законодательства об удалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России.

Роскомнадзор выявил, что в поисковой выдаче компании есть запрещенные сайты, в частности содержащие экстремистский, порнографический и суицидальный контент.

Административное производство возбуждено по ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы».

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