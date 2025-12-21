На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф положительно оценил переговоры украинской делегации в Майами

Уиткофф назвал продуктивными переговоры украинской делегации во Флориде
Kevin Lamarque/Reuters

Вашингтон положительно оценивает прошедшие во Флориде переговоры украинской делегации с представителями США и европейских стран. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.

По его словам, за последние три дня делегация Украины провела серию продуктивных и конструктивных переговоров с партнерами из США и Европы.

21 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами сообщил журналистам, что разжигатели войны не смогли помешать дискуссиям.

Спецпредставитель президента РФ прилетел в США накануне на переговоры с Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером. В первый день, как рассказал Дмитриев, дискуссии были конструктивными. Однако помощник президента России Юрий Ушаков считает, что большинство предложений США и Украины по урегулированию РФ не подойдут.

Ранее Зеленский рассказал о предложении США по трехсторонним переговорам с Россией.

Переговоры о мире на Украине
