Названы самые взламываемые пароли в 2020 году

Аналитики компании по управлению паролями NordPass представили рейтинг из 200 самых популярных паролей в сети в 2020 году.

Самым распространенным паролем оказался «123456», его взламывали в этом году больше 23 миллионов раз. Отмечается, что взломать такой пароль занимает меньше одной секунды.

В пятерку «самых худших» паролей также вошли «123456789», «picture1», «password» и «12345678».

«Согласно исследованиям, большинство людей используют простые и легко запоминающиеся пароли, потому что это удобно. Но проблема в том, что самые запоминающиеся пароли очень уязвимы для взлома», — отмечают эксперты.

По данным специалистов, пользователи чаще всего в качестве пароля используют числа, имена, ругательства, случайные буквы, названия еды и видов спорта, а также позитивные словосочетания.

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