Названы самые взламываемые пароли в 2020 году
Аналитики компании по управлению паролями NordPass представили рейтинг из 200 самых популярных паролей в сети в 2020 году.
Самым распространенным паролем оказался «123456», его взламывали в этом году больше 23 миллионов раз. Отмечается, что взломать такой пароль занимает меньше одной секунды.
В пятерку «самых худших» паролей также вошли «123456789», «picture1», «password» и «12345678».
«Согласно исследованиям, большинство людей используют простые и легко запоминающиеся пароли, потому что это удобно. Но проблема в том, что самые запоминающиеся пароли очень уязвимы для взлома», — отмечают эксперты.
По данным специалистов, пользователи чаще всего в качестве пароля используют числа, имена, ругательства, случайные буквы, названия еды и видов спорта, а также позитивные словосочетания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От доллара до 140 тысяч: в даркнете продается 15 млрд паролей
— Найден способ взломать гаджеты Apple
— Хакер смог взломать пароль Трампа в Twitter с пятой попытки