В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

Так, 69% жалоб связаны с возникновением проблем у пользователей при попытке зайти на сайт. Еще 25% респондентов заявили о неполадках при попытке отправить сообщение. Остальные 5% обратившихся испытывали трудности при входе в свой аккаунт.

Чаще всего на работу соцсети жаловались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, а также Перми, Екатеринбурга и Челябинска.

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