В работе сервисов Mail.ru произошел сбой
Михаил Кириллов
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Российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервисов портала Mail.ru, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Так, наибольшее количество жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара. Неполадки отмечают также жители Поволжья, Урала и Сибири.
Отмечается, что после сбоя наибольшее число пользователей лишилось доступа к своей электронной почте — 74%, еще 24% жалуются на работу сайта Mail.ru, 1% — на работу иных сервисов.
Представители службы поддержки компании, в свою очередь, пообещали в скором времени устранить все неполадки.