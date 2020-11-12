В работе сервисов Mail.ru произошел сбой

Российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервисов портала Mail.ru, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Так, наибольшее количество жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара. Неполадки отмечают также жители Поволжья, Урала и Сибири.

Отмечается, что после сбоя наибольшее число пользователей лишилось доступа к своей электронной почте — 74%, еще 24% жалуются на работу сайта Mail.ru, 1% — на работу иных сервисов.

Представители службы поддержки компании, в свою очередь, пообещали в скором времени устранить все неполадки.