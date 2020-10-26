В России запатентовали квадрокоптер, способный заряжаться от лазерного луча

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, который сможет заряжать свои батареи от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федеральный институт промышленной собственности.

«Электромагнитное излучение (...) формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и с помощью системы поиска, слежения и наведения направляется на корпус квадрокоптера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лазерный луч направляется в фотоэлектрические преобразователи, затем проходит через фотоэлементы и на выходе преобразуется в фотоэлектрический ток, который преобразуется в переменный.

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