Количество IT-преступлений с начала 2020 года выросло в России на 77%

Количество преступлений в сфере информационных технологий за первые девять месяцев текущего года выросло в России на 77% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%, это связано главным образом с ростом IT-махинаций.

Отмечается, что таких преступлений, совершенных при помощи сети Интернет, стало больше на 93,2%, осуществленных за счет средств мобильной связи — на 97,7%.

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