Россиян предостерегли от использующих метаданные мошенников

Врио директора Департамента информационной безопасности Министерства цифрового развития Дмитрий Реуцкий заявил, что мошенники могут использовать метаданные. Об этом сообщают «Известия».

Накопленный массив метаданных файлов может оказаться полезным для применяющих методы «социальной инженерии» злоумышленников. Кроме того, им могут воспользоваться организаторы спам-рассылок и звонков.

Так, зная данные о пересылаемых фото, видео и документах мошенники могут узнать о наличии у человека дорогостоящей техники, его перемещениях и многом другом. Это связано с тем, что зачастую файлы содержат геометку, а также сведения об устройстве и его хозяине.

В результате, используя взятые из почтовых сервисов и облачных хранилищ данные и методы социальной инженерии злоумышленники могут воровать у граждан деньги.

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