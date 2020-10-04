Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после сбоя и принес извинения пользователям. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере.

Дуров отметил, что сбой произошел из-за неисправности оборудования.

«Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Предыдущий сбой произошел 25 сентября.

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