Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Максимс Краюшкинс
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после сбоя и принес извинения пользователям. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере.
Дуров отметил, что сбой произошел из-за неисправности оборудования.
«Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Предыдущий сбой произошел 25 сентября.
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