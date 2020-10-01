Суд потребовал от Сноудена свыше $5 млн для правительства США

Окружной суд штата Вирджинии постановил, что правительство США имеет право на более $5,2 от гонораров за книгу «Личное дело», которую написал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

В заявлении указывается, что американские власти будут получать средства от любых будущих доходов от книги Сноудена, которые были предметом федерального иска.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на адвоката Сноудена сообщил, что бывший сотрудник американских спецслужб согласился отказаться от $5 млн, которые он получил с продаж книги «Личное дело» и публичных выступлений. Разглашение изложенной в ней информации нарушает условия контракта Сноудена со спецслужбами США.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

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