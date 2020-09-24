В работе Netflix произошел сбой
Карина Казанцева
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В работе американского сервиса потокового видео Netflix произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
Больше всего сообщений о неполадках приходится на США, Японию и Мексику. Информация о сбое поступает также из Европы, в особенности из Польши, Нидерландов и Великобритании.
Большая часть пользователей (45%) не могут подключиться к сервису, 31% жалуется на трудности при просмотре видео, еще 22% проинформировали о проблемах с работой сайта.
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