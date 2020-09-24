YouTube объявил о начале борьбы с фейками на выборах президента США

Видеохостинг YouTube намерен помечать материалы о выборах президента США специальными панелями, которые будут отсылать пользователей на проверенную информацию о них. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

Так, по новым правилам, YouTube также будет лишать монетизации каналы, которые «подрывают доверие» к внутриполитическим процессам в США. Фейки о выборах хостинг намерен и вовсе удалять.

Особое внимание YouTube будет уделять роликам о голосовании по почте, которое регулярно критикует действующий президент Дональд Трамп. Информационные панели под ними будут направлять пользователей к сайту, где размещена официальная информация из Центра двухпартийной политики США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп не гарантирует, что мирно передаст власть после выборов

— Байден оценил отказ Трампа осуществить мирную передачу власти

— Байден стал популярнее Трампа в четырех штатах США