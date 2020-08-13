Instagram обвиняют в незаконном сборе биометрических данных 100 млн пользователей

Компания Facebook обвиняется в незаконном хранении биометрических данных более 100 млн пользователей социальной сети Instagram. Об этом информирует издание Business Insider.

В иске против корпорации указано, что Instagram обладает инструментом, который применяет систему распознавания лиц и создает «шаблон лица», который затем хранит в своей базе данных.

Социальную сеть обвиняют в том, что она автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица тех, кто может даже не пользоваться приложением.

В исковом документе также говорится, что Facebook собирает защищенные биометрические данные людей с целью улучшения своих возможностей распознавания лиц в своих продуктах и распространяет эту информацию в разных сервисах.

Согласно закону американского штата Иллинойс Facebook в случае удовлетворения против него иска может заплатить от $1 до 5 тыс. за нарушение, общая сумма может составить до $500 млрд.

Представитель Facebook Стефани Отуэй считает иск безосновательным. Он заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

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