Мантуров рассказал о планах России по внедрению 6G

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России рассматривают возможность внедрения сети 6G. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что эти планы пока находятся на начальном этапе.

«Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей «железа» и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами», — сказал Мантуров.

По его словам, в начале необходимо развивать сеть пятого поколения 5G. Министр подчеркнул, что ожидается решение Минкомсвязи по данному вопросу для дальнейшего запуска инвестиционных проектов.

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