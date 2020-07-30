Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стала возможные нарушения в работе App Store. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на поданную жалобу.

По данным издания, суть жалобы заключается в том, что Apple должна позволить пользователям загружать приложения не только из App Store.

Кроме того, издание отмечает, что в июне исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых касалось App Store, а другое Apple Pay.

Как сообщалось, ранее создатель Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию, которую компания взимает с разработчиков за размещение приложений в своем магазине App Store. По словам бизнесмена, все оправдания «яблока» по этому поводу являются не более чем мифами, а пользователям необходимо начать отстаивать свои интересы и бороться с монополией купертиновцев.

Кроме того, Дуров ранее призывал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.

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