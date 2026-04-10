В отношении собственника дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане проведут проверку

Проверка может быть проведена в отношении собственника дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана после ее прорыва и затопления жилых домов ниже по течению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там рассказали, что ранее дамбу проверяли специалисты Ростехнадзора, которые выявили нарушения. Предварительно было установлено, что собственник их не устранил.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляной дамбы Геджухского водохранилища из-за переполнения после обильных осадков.

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек.

Позднее сообщалось, что российский Красный Крест (РКК) развернул мобильные пункты помощи в Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы. Два мобильных пункта помощи были развернуты в районе поселка Мамедкала, они используются как центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.