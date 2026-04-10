Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Экономист объяснил, как повышение лимита по семейной ипотеке скажется на ценах

Экономист Овечкин: эффективно повысить лимит семейной ипотеки до 21 млн
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Правительство рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке в регионах с 6 млн до 8 млн рублей, а также введение дифференцированной ставки в зависимости от числа детей. Инициатива обсуждается на фоне необходимости сдерживать бюджетные расходы и одновременно поддерживать спрос на жилье. Что это означает для рынка, «Газете.Ru» рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group, экономист.

«Повышение лимита — это, прежде всего, сигнал рынку о попытке вернуть покупательскую способность семей, которая заметно снизилась на фоне роста цен на жилье и удорожания кредитов. Отдельно стоит отметить идею дифференцированной ставки: принцип «чем больше детей — тем ниже ставка» усиливает адресность поддержки. Это может стать стимулом для семей с двумя и более детьми, для которых жилищный вопрос часто является ключевым ограничением», — объяснил он.

По данным опроса, каждый пятый родитель (21%) заявил, что считает финансовую поддержку от государства обязательным условием для рождения еще одного ребенка. Для семьи с двумя и более детьми опрошенные назвали идеальным вариантом квартиру площадью от 100 до 150 квадратных метров — за такой вариант проголосовали 72% респондентов.

«Инициатива по введению дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей выглядит обоснованной. В таком случае было бы целесообразно распространить аналогичный подход и на максимальные лимиты кредитования. В частности, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где сейчас установлен лимит в 12 млн рублей для семьи с одним ребенком, можно рассмотреть его поэтапное увеличение: до 15 млн рублей — для семей с одним ребенком, до 18 млн — с двумя детьми и до 21 млн рублей — для семей с тремя и более детьми. Комплексное применение дифференцированной ставки и увеличенных лимитов позволит повысить адресность программы семейной ипотеки, параметры которой не пересматривались с 2018 года. При этом текущие рыночные условия, включая среднюю стоимость двухкомнатной квартиры в новостройках Москвы на уровне 30–35 млн рублей, дополнительно подтверждают актуальность корректировки действующих ограничений», — комментирует Овечкин.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область остаются лидерами по объему выданных ипотечных кредитов. Среди других регионов — лидеров по объему выдачи ипотеки — Краснодарский край, Тюменская область, республика Татарстан, Ростовская область, республика Башкортостан, Свердловская и Челябинская области. Более 20 регионов ранее уже обращались с просьбой об увеличении лимита по семейной ипотеке.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.

 
Теперь вы знаете
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
