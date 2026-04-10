Украинские беспилотники повредили жилые дома в Волгоградской области

В Волгоградской области пять жилых домов оказались повреждены после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников. Местные жители рассказали SHOT, что слышали уже 10-12 взрывов в разных частях Волгограда.

В Суровикинском районе повреждения получили пять жилых домов. В Красноармейском районе Волгограда осколки упали на улицах Столетова и Фадеева. По данным на текущий момент, пожаров на местах падения беспилотников нет. О пострадавших неизвестно.

В ночь на 10 апреля SHOT уже сообщал, что системы ПВО сбивают украинские беспилотники над Волгоградом. По словам местных жителей, они слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских дронов над российской территорией.

Ранее в Белгородской области при налете дронов пострадали четыре человека.

 
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
