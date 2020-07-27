МИД Косово попросил Apple не искажать границы республики

Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла попросила Apple исправить границы самопровозглашенной республикой на картах, так как они неверные, сообщает ABC News.

Дипломат написала письмо генеральному директору Apple Тиму Куку и потребовала, чтобы в компании предприняли немедленные шаги «для правильного представления международно признанных границ Косово в AppleMap».

В настоящее время, как отметила Харадинай-Стубла, Косово изображено как часть Сербии. Это, по словам министра, является «противоречием политическим и правовым реалиям».

Косово отделилось от Сербии после войны 1998-99 годов. Республика объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, и этот шаг признали около 100 стран, но не Сербия.

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