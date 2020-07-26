На Украине скрытые правительственные IP-адреса утекли в сеть

Скрытые IP-адреса сайтов органов власти Украины утекли в DarkNet, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Специалисты обнаружили в сети список из трех миллионов реальных IP-адресов сайтов, использующих Cloudflare для защиты от кибератак, указано в сообщении. В частности, в списке находятся 45 правительственных сайтов, а также 6,5 тысяч сайтов с доменом «ua», в числе которых ресурсы объектов критической инфраструктуры.

По данным СНБО, некоторые адреса являются устаревшими, однако часть опубликованных данных до сих пор актуальна.

Сервиc Cloudflare позволяет скрыть реальный IP-адрес для защиты от кибератак.

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