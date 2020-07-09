В Минкомсвязи исключили утечку паспортных данных голосовавших по поправкам

Любая возможность утечки паспортных данных россиян, которые удаленно принимали участие во всероссийском голосовании по внесению поправок в Основной закон страны, исключена.

Об этом ТАСС заявили в четверг, 9 июля, в Минкомсвязи.

В ведомстве уточнили, что личные данные кодировались специальным образом.

«Серии и номера паспортов представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина» — подчеркнули в министерстве.

В заявлении также уточняется, что хеш-суммы не являются персональными данными, а потому публикация такого случайного набора символов не может навредить гражданам.