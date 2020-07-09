Россия заблокировала больше ста фейков о голосовании по поправкам

По представительству Генеральной прокуратуры Россия заблокировала 107 интернет-ресурсов с недостоверной информацией о голосовании по конституционным поправкам, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрия Хохлова.

«У нас 107 интернет-ресурсов было заблокировано именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам в Конституцию», — сказал Хохлов.

Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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