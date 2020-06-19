Завершилось тестирование системы для электронного голосования

Завершилось тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет применяться при голосовании по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте правительства Москвы.

Тестирование длилось два дня, в нем приняли участие чуть менее 90 тыс. жителей Москвы и Нижегородской области, указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытаний сбои не фиксировались, система работала штатно.

Ранее сообщалось, что в Москве и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию. Избиратели в этих субъектах России могут выбрать как голосовать – онлайн или офлайн на избирательных участках 1 июля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван срок проведения онлайн голосования по поправкам в Конституцию в Москве

— Два региона: где пройдет дистанционное голосование